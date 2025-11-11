Mga Panuntunan sa Event
Pagiging Kwalipikado
- • Ang bagong user ay tinukoy bilang isang user na nagrerehistro sa panahon ng event, o ang kabuuang halaga ng deposito (kabilang ang on-chain, fiat, at P2P na mga deposito) ay mas mababa sa $100 bago ang petsa ng pagsisimula ng event.
- • Dapat i-click ng mga kalahok ang button na "Magrehistro Ngayon" sa pahina ng event upang maging kwalipikado para sa event.
- • Ang bawat user ay maaari lamang lumahok sa isang Airdrop+ na event sa isang pagkakataon. Kung nakarehistro ang isang user para sa Event A, dapat silang maghintay hanggang matapos ang event na iyon bago sumali sa isa pang Airdrop+ event. Ang mga yugto ng event ay hindi dapat mag-overlap.
- • Kwalipikado ang mga bagong user na makatanggap ng isang eksklusibong reward mula lang sa mga sumusunod na uri ng event: Airdrop+, Spin & Win, Launchpad, Launchpool, Referral Rewards, o Rewards Hub. Kung lumahok ang isang user sa maraming event, ang reward lang mula sa unang qualifying event ang ibibigay.
- • Ang mga market maker, mga institutional na user, at ilang mga affiliate at ang kanilang mga referee ay hindi kwalipikadong lumahok sa event na ito o mag-claim ng anumang nauugnay na mga reward.
- • Awtomatikong kakalkulahin ng system ang kabuuang halaga ng deposito at dami ng kalakalan ng bawat kalahok. Para sa mga user na nagparehistro bago magsimula ang event, ang panahon ng pagsubaybay ay mula sa petsa ng pagsisimula ng event hanggang sa petsa ng pagtatapos. Para sa mga user na nagparehistro pagkatapos magsimula ang event, ang panahon ng pagsubaybay ay mula sa oras ng pagpaparehistro hanggang sa katapusan ng event. Ang mga deposito at trade na ginawa bago ang pagpaparehistro ay hindi isasama sa mga istatistika ng event, ngunit hindi makakaapekto sa pagiging kwalipikado o pamamahagi ng reward.
Lucky Draw sa Deposito at Trade
- · Maaaring sumali ang mga kalahok sa maraming gawain nang sabay-sabay. Kapag mas marami silang nakumpleto, mas maraming pagkakataon sa lucky draw ang kanilang matatanggap. Ibinibigay ang mga reward sa first-come, first-served basis hanggang sa ma-claim ang lahat.
- · Ang mga pagkakataon para sa Magdeposito at Mag-trade na Lucky Draw ay maaaring tumagal ng maikling oras upang lumitaw pagkatapos matugunan ang mga kinakailangan. Mag-e-expire ang anumang hindi nagamit na pagkakataon pagkatapos ng event.
- · Dapat kumpletuhin ng mga kalahok ang Pag-verify ng Advanced na KYC para maging kwalipikado para sa mga reward.
- · Kasama sa mga kalkulasyon ng dami ng kalakalan sa spot ang mga trade na ginawa sa USDT, USDC, USDE, USD1, at Convert trade. Kasama sa dami ng kalakalan sa Futures ang USDT-M, USDC-M, at USDE-M Futures (mga bukas na posisyon + mga saradong posisyon). Isasama rin ang dami ng pangangalakal na nabuo mula sa copy trading at grid trading. Gayunpaman, ang mga pakikipagkalakalan sa Futures na walang bayarin at ang mga kalakalan sa Futures na ginawa gamit ang mga fee voucher ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan.
Mga Gawain ng Bagong User
- · Ang mga bagong user ay maaaring makatanggap ng eksklusibong reward sa bagong user nang isang beses lang para sa Magdeposito at Mag-trade na Lucky Draw. Kung maraming beses lumahok ang isang user, matatanggap lang nila ang reward mula sa event kung saan sila unang naging kwalipikado.
- · Lahat ng crypto o fiat currency ay kwalipikado para sa event na ito. Lahat ng mga deposito at pag-withdraw ay mako-convert sa USDT batay sa real-time na presyo para sa pagkalkula ng reward. Tanging ang mga netong deposito ang binibilang sa event na ito. Netong Deposito = Kabuuang Deposito – Kabuuang Pag-withdraw. Ang mga kalahok na may halaga ng netong deposito na mas mababa sa minimum na threshold sa pagtatapos ng event ay hindi magiging kwalipikado para sa mga reward.
- · Kasama sa mga kwalipikadong paraan ng pagdedeposito ang P2P, Fiat, at mga on-chain na paglilipat. Kasama sa mga pag-withdraw ang on-chain na pag-withdraw, mga panloob na paglilipat, P2P o fiat na pag-withdraw, at Gift na pag-withdraw.
Mga Advanced na Gawain
- · Kasama sa mga kalkulasyon ng dami ng kalakalan sa futures ang mga kalakalang ginawa sa USDT, USDC, at USDE. Ang Stablecoin Futures (hal. USDCUSDT), mga kalakalan sa futures na walang bayarin at mga kalakalan sa futures na ginawa gamit ang mga fee voucher ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan.
Mga Gawain sa Pagkamit
- · Ang mga bagong user lamang ang kwalipikadong lumahok. Sa panahon ng event, kung mas mataas ang dami ng kalakalan sa Futures ng isang user, mas malaki ang mga reward sa pagkamit na maaari nilang makuha. Ang mga Futures trade na may zero na bayarin ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan.
Pangkalahatan
- · Binibilang din ang dami ng pag-convert patungo sa mga kwalipikadong gawain sa Spot, na kinakalkula ang dami bilang katumbas ng USDT ng source token (ang "mula sa" token) batay sa pinakabagong 1-oras na presyo ng pagsasara ng source token/USDT na pares. Ang mga conversion lang papunta at mula sa event token ang kwalipikado.
- · Ang mga reward sa token na nakasaad sa katumbas ng USDT (hal., $50,000 sa token X) ay kinakalkula batay sa average na pang-araw-araw na presyo ng token sa USDT sa panahon ng event. Pang-araw-araw na Average na Presyo = Volume ng Pang-araw-araw na Na-trade (sa USDT) / Quantity ng Pang-araw-araw na Na-trade. Ang average na presyo para sa panahon ng event ay kumakatawan sa mean ng lahat ng pang-araw-araw na average na presyo, na ang bawat araw ay tinukoy bilang 24 na oras mula 00:00 (UTC+8) hanggang 00:00 (UTC+8) sa susunod na araw.
- · Ibibigay ang mga reward sa loob ng 10 araw sa kalendaryo pagkatapos ng event. Ang lahat ng mga reward ay ibinibigay sa first-come, first-served basis habang may mga supply. Ang mga reward sa token ay ipapa-airdrop sa mga Spot account ng mga user. Ang mga Futures bonus (valid para sa 14 na araw) ay ibibigay sa Futures account at maaaring gamitin bilang margin. Ang mga kita na ginawa gamit ang mga bonus ay maaaring i-withdraw.
- · Ang event na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Ang paglahok sa event na ito ay ganap na boluntaryo.
- · Ang lahat ng kalahok na user ay dapat na mahigpit na sumunod sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng MEXC. Inilalaan ng MEXC ang karapatang i-disqualify ang sinumang kalahok na nakikibahagi sa hindi tapat o mapang-abusong mga aktibidad sa panahon ng event, kabilang ang mga pagpaparehistro ng maramihang account upang magsaka ng mga karagdagang bonus at anumang iba pang aktibidad na may kaugnayan sa labag sa batas, mapanlinlang o nakakapinsalang layunin.
- · Inilalaan ng MEXC ang karapatang baguhin ang mga tuntunin ng event na ito nang walang paunang abiso.
- · Inilalaan ng MEXC ang karapatan ng huling interpretasyon para sa event na ito. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa koponan ng Customer Service.