1DOLLAR

1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Nom de la cryptomonnaie1DOLLAR

ClassementNo.1123

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation999,779,404.819237

Offre maximale999,898,368.36

Offre totale999,779,404.819237

Taux de circulation0.9998%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08667808675621878,2025-01-19

Prix le plus bas0.001299262449499681,2025-01-13

Blockchain publiqueSOL

Introduction1dollar is a meme coin on the Solana chain.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.