MEXC MasterCard
Demandez la carte MasterCard MEXC et rechargez-la avec votre solde en cryptomonnaies
Consommation mondiale
Utilisez-le pour vos achats en ligne dans le monde entier
Rechargez votre solde de cryptomonnaies à tout moment
Créer une carte en seulement 3 étapes
Postuler en ligne
Pour demander une carte MasterCard en ligne via le site de MEXC, vous devez compléter la vérification d'identité (KYC) avancée et fournir un passeport, ainsi qu'une photo personnelle.
Activer en ligne
Une fois la demande approuvée, vous pouvez activer votre carte MEXC MasterCard en ligne et la recharger via votre compte MEXC.
Carte prête
Votre MasterCard MEXC est maintenant activée. Vous pouvez utiliser votre MasterCard MEXC pour la consommation.
Avantages
Plus simple
Postulez en ligne, sans rendez-vous.
La carte virtuelle peut être utilisée immédiatement.
Plus sécurisé
La fonction 3D Secure (3DS) assure la sécurité de vos transactions.
Recevez des alertes en temps réel sur votre smartphone pour chaque transaction, et connaissez toujours votre flux de fonds.
Plus pratique
Cette carte permet de faire des achats en ligne dans le monde entier via le réseau MasterCard.