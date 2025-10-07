客服小何

La cofondatrice de Binance, He Yi, se désigne souvent comme la Chief Customer Service Officer (directrice du service client).

Nom de la cryptomonnaie客服小何

ClassementNo.1425

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.16%

Offre en circulation1,000,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.08556276703003587,2025-10-08

Prix le plus bas0.000043032462571064,2025-10-07

Blockchain publiqueBSC

IntroductionLa cofondatrice de Binance, He Yi, se désigne souvent comme la Chief Customer Service Officer (directrice du service client).

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.