42

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Nom de la cryptomonnaie42

ClassementNo.1220

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.91%

Offre en circulation148,166,667

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1481%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3058250932347683,2025-10-27

Prix le plus bas0.03434180524688612,2025-12-19

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

