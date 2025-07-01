AAPLX

Apple xStock (AAPLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AAPLx tracks the price of Apple Inc. (the underlying). AAPLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Apple Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Nom de la cryptomonnaieAAPLX

ClassementNo.1899

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)14,171.76%

Offre en circulation5,999.88170182

Offre maximale0

Offre totale8,999.85946485

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique218.05582778461107,2025-07-01

Prix le plus bas204.46269321696604,2025-07-01

Blockchain publiqueSOL

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.