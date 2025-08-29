AARK

$AARK est le token de gouvernance et utilitaire de Aark, un exchange décentralisé de contrats perpétuels. Il permet à ses détenteurs d'influencer l'évolution du protocole via le vote on‑chain et de gagner diverses récompenses de l'écosystème grâce au staking.

Nom de la cryptomonnaieAARK

ClassementNo.2273

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation494,351,092.44889915

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale535,251,967.901349

Taux de circulation0.4943%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1045358482566569,2025-09-27

Prix le plus bas0.000232563952425149,2025-08-29

Blockchain publiqueARB

