ABEY

Built for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieABEY

ClassementNo.4248

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,149,996,027

Offre totale1,149,996,027

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.1184874245817253,2022-07-10

Prix le plus bas0.03202827590391677,2025-12-02

Blockchain publiqueABEY

IntroductionBuilt for DeFi, GameFi, Metaverse projects and more, Abey is an EVM-compatible L1 with no downtime since its launch in 2018. Its unique inter-app feature promotes greater engagement among Abey builders and users, enabling them to accumulate benefits from utilizing different apps within the Abey ecosystem.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

ABEY
