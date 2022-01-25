ACA

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Nom de la cryptomonnaieACA

ClassementNo.1094

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.23%

Offre en circulation1,166,666,660

Offre maximale0

Offre totale1,600,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.100866505762959,2022-01-25

Prix le plus bas0.007443375040861933,2026-01-08

Blockchain publiqueACALA

