AlphaExchange_AI est une plateforme décentralisée de trading quantitatif reposant sur des stratégies alimentées par l’intelligence artificielle et la technologie blockchain. Elle vise à offrir aux utilisateurs du monde entier une expérience de gestion d’actifs numériques sécurisée, transparente et intelligente.

Nom de la cryptomonnaieAEA

ClassementNo.5585

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.0967440772918346,2025-09-26

Prix le plus bas0.000019985924404653,2025-12-26

Blockchain publiqueBSC

