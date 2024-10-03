AEROBUD

AeroBud is inspired by Sage, a rescue dog. It was created through the meme narrative to bring greater awareness to the current situation of animal shelters and rally a community around a token. Its goal is to build a community that can share their love for pets on the Base ecosystem and provide donations to support animal shelters. As a community-driven token, the team is committed to being transparent by publicly sharing all its transactions on its socials. Aerobud has more liquidity than most memes as the team wanted to create a more stable memecoin.

Nom de la cryptomonnaieAEROBUD

ClassementNo.1752

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation970,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.97%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.07332252107368196,2024-12-07

Prix le plus bas0.000498990731193964,2024-10-03

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.