AGIALPHA

Chaque fois qu’un agent IA accomplit une tâche sur le réseau AGI Alpha, cela se transforme en $AGIALPHA. Cela signifie que plus il y a d’activité sur le protocole = plus la demande en $AGIALPHA augmente. La valeur du token est directement liée à l’adoption, et non au battage médiatique.

Nom de la cryptomonnaieAGIALPHA

ClassementNo.1672

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation999,996,903.81

Offre maximale0

Offre totale999,996,903.81

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.049960137859604584,2025-08-12

Prix le plus bas0.000577276480339268,2025-04-18

Blockchain publiqueSOL

IntroductionChaque fois qu’un agent IA accomplit une tâche sur le réseau AGI Alpha, cela se transforme en $AGIALPHA. Cela signifie que plus il y a d’activité sur le protocole = plus la demande en $AGIALPHA augmente. La valeur du token est directement liée à l’adoption, et non au battage médiatique.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.