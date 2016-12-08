AGRS

Agoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Nom de la cryptomonnaieAGRS

ClassementNo.927

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.04%

Offre en circulation29,861,810.83728983

Offre maximale42,000,000

Offre totale42,000,000

Taux de circulation0.7109%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique11.438987598091936,2024-02-25

Prix le plus bas0.05397609993815422,2016-12-08

Blockchain publiqueETH

IntroductionAgoras is the Currency of Tau Net facilitating trading of knowledge, computational resources, and derivatives with user-defined tokenomics, enabling collective intelligence and decentralized AI.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.