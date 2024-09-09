AIC

AI Companions ($AIC) is pioneering the next generation of digital relationships by combining AI, VR, AR, and blockchain technologies. Our platform allows users to create deeply personalized, immersive virtual companions that evolve and grow with them. Backed by a robust ecosystem and $AIC token, AI Companions is set to redefine how people connect in the digital age, offering a transformative experience in virtual companionshi.

Nom de la cryptomonnaieAIC

ClassementNo.306

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.59%

Offre en circulation749,999,700

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7499%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.5860158743067565,2025-10-05

Prix le plus bas0.017493720608467617,2024-09-09

Blockchain publiqueBSC

