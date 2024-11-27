AIMONICA

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Nom de la cryptomonnaieAIMONICA

ClassementNo.2873

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation999,989,552

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,989,552

Taux de circulation0.9999%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09339553558776777,2025-01-02

Prix le plus bas0.000070549664769109,2024-11-27

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

