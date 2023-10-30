AIT

AiMalls is the First tokenized E-Commerce powered by state-of-the-art Artificial Intelligence and underpinned by its utility token AIT with Real World Usecases. AiMalls is SEC registered and audited by CertiK, it transcends traditional shopping experiences, unifying sellers and buyers in a seamless digital platform where efficiency and customer satisfaction reign supreme.

Nom de la cryptomonnaieAIT

ClassementNo.3062

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.72%

Offre en circulation201,885

Offre maximale0

Offre totale834,543

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique30.417308906106708,2023-10-30

Prix le plus bas0.4546970629561164,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

