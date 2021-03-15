ALICE

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Nom de la cryptomonnaieALICE

ClassementNo.807

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.19%

Offre en circulation100,223,136.488606

Offre maximale0

Offre totale100,223,136.488606

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique42.55032036,2021-03-15

Prix le plus bas0.15477408400938883,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

IntroductionMy Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.