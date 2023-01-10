ALPH

Alephium redefines Layer-1 standards with its sharded design, UTXO-based smart contracts and energy-efficient Proof-of-Less-Work consensus algorithm, ensuring secure scalability up to 10k TPS. It is live, with an existing thriving ecosystem of dApps, services, wallets and a bridge!

Nom de la cryptomonnaieALPH

ClassementNo.908

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,26

Offre en circulation122.324.536,73046269

Offre maximale1.000.000.000

Offre totale216.031.766,52810887

Taux de circulation0.1223%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.8567149496785995,2024-02-27

Prix le plus bas0.046547973367701154,2023-01-10

Blockchain publiqueALPH

