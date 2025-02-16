ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieANLOG

ClassementNo.2265

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%

Offre en circulation1,857,089,402

Offre maximale∞

Offre totale9,057,971,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.004004532301968721,2025-02-16

Prix le plus bas0.000299444195917426,2025-12-28

Blockchain publiqueANLOG

Secteur

Réseaux sociaux

