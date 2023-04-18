APED

$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

Nom de la cryptomonnaieAPED

ClassementNo.2900

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation974,493

Offre maximale1,000,000

Offre totale1,000,000

Taux de circulation0.9744%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique15.828772100274763,2024-11-14

Prix le plus bas0.13723383845829235,2023-04-18

Blockchain publiqueETH

Introduction$APED is more than just a classic meme token; it's a symbol of unity for all the apes within the Ethereum network. Apes are known for their strength and their ability to work together towards a common goal. This is precisely what $APED stands for, bringing together all the apes in the community to create something big, something that will stand the test of time.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.