APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Nom de la cryptomonnaieAPE

ClassementNo.180

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2.74%

Offre en circulation752,651,515

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.7526%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique39.398856949363356,2022-03-17

Prix le plus bas0.1624462515191066,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionAPE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.