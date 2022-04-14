APR

aPriori développe une couche intelligente de coordination du flux d'ordres pour les blockchains à hautes performances. Son architecture comprend un moteur de segmentation du flux d'ordres, qui classe les transactions en temps réel, et un moteur de routage conscient du flux, qui dirige les ordres bénins vers des pools de liquidité efficaces tout en isolant les plus risqués vers des voies plus résilientes. Le système intègre la capture du MEV avec un mécanisme de redistribution, renvoyant la valeur aux stakers et aux validateurs afin d'aligner plus étroitement les incitations.

Nom de la cryptomonnaieAPR

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

