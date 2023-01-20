AREA

Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.

Nom de la cryptomonnaieAREA

ClassementNo.1738

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation117,860,866

Offre maximale250,000,000

Offre totale250,000,000

Taux de circulation0.4714%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3199181743809326,2023-06-14

Prix le plus bas0.003344192063297708,2023-01-20

Blockchain publiqueAREA

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

AREA/USDT
Areon Network
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (AREA)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
