Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Nom de la cryptomonnaieARG

ClassementNo.1030

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)19.67%

Offre en circulation11,095,491

Offre maximale20,000,000

Offre totale20,000,000

Taux de circulation0.5547%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique9.145308590529966,2022-11-18

Prix le plus bas0.4221301026710237,2022-05-12

Blockchain publiqueCHZ

