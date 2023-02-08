ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

Nom de la cryptomonnaieASM

ClassementNo.2347

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.19%

Offre en circulation6,000,000

Offre maximale10,000,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.6%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.753173777433573,2023-02-08

Prix le plus bas0.07879692510539525,2025-12-18

Blockchain publiqueCHZ

