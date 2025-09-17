ASTER

Aster est une bourse décentralisée de nouvelle génération dédiée aux contrats perpétuels, conçue pour tous. À la suite de la fusion d'Astherus avec APX Finance fin 2024, cette nouvelle identité représente bien plus qu'un simple changement de nom. Nous révolutionnons la manière dont les utilisateurs tradent des contrats perpétuels et exploitent leurs actifs dans l'univers décentralisé.

Nom de la cryptomonnaieASTER

ClassementNo.43

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0005%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5.68%

Offre en circulation2,495,479,171.897906

Offre maximale8,000,000,000

Offre totale7,922,139,499.897906

Taux de circulation0.3119%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.419058923870731,2025-09-24

Prix le plus bas0.08438718204444161,2025-09-17

Blockchain publiqueBSC

IntroductionAster est une bourse décentralisée de nouvelle génération dédiée aux contrats perpétuels, conçue pour tous. À la suite de la fusion d'Astherus avec APX Finance fin 2024, cette nouvelle identité représente bien plus qu'un simple changement de nom. Nous révolutionnons la manière dont les utilisateurs tradent des contrats perpétuels et exploitent leurs actifs dans l'univers décentralisé.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.