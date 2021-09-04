ATLAS

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

Nom de la cryptomonnaieATLAS

ClassementNo.1178

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation22,709,669,925.3819

Offre maximale0

Offre totale36,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.27733053,2021-09-04

Prix le plus bas0.00026892427279623,2025-12-24

Blockchain publiqueSOL

Secteur

Réseaux sociaux

