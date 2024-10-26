ATT

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

Nom de la cryptomonnaieATT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation125,275,489

Offre maximale0

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2024-10-26 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.2 USDT

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueMATIC

Secteur

Réseaux sociaux

