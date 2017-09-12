AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

Nom de la cryptomonnaieAVT

ClassementNo.1295

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.21%

Offre en circulation6,000,000

Offre maximale10,600,000

Offre totale10,000,000

Taux de circulation0.566%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique11.093199729919434,2017-09-12

Prix le plus bas0.0291590858799,2020-05-06

Blockchain publiqueETH

