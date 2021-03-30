AXS

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Nom de la cryptomonnaieAXS

ClassementNo.182

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)11.67%

Offre en circulation167,926,193.2847703

Offre maximale0

Offre totale270,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-03-30 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique165.36907993744018,2021-11-06

Prix le plus bas0.12343134,2020-11-06

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

