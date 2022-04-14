AZERO

Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs.

Nom de la cryptomonnaieAZERO

ClassementNo.1624

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation266,778,951

Offre maximale0

Offre totale336,231,180

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique3.0914521459781383,2022-04-14

Prix le plus bas0.008649886861745304,2025-11-06

Blockchain publiqueAZERO

