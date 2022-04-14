BABYBONK

Baby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Nom de la cryptomonnaieBABYBONK

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBaby Bonk started as a fun memecoin but has quickly grown into one of the most talked-about tokens on BSC, inspired by its predecessor Bonk. Built around community and culture, it has become a standout project in the crowded meme space. At the center of it all are BULL N BEAR [launchpad and trading terminal], and BONK ROYALE [GAMEFI, NFT card game].

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.