Baby Doge Coin has learned a few tricks and lessons from his meme father, Doge. A new crypto birthed by fans of the Doge Meme online community. Baby Doge seeks to impress his father by showing his new improved transaction speeds & adorableness. He is Hyper-deflationary with static reflections that rewards holders, so more baby doge coins are being automatically added to your wallet each transaction. Simply Love, pet, and hold as 5% from each transaction is automatically redistributed to baby doge holders.

Nom de la cryptomonnaieBABYDOGE

ClassementNo.248

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation174,871,046,637,383,330

Offre maximale0

Offre totale202,618,580,528,966,400

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000006604286233,2024-12-10

Prix le plus bas0.00000000053406,2021-09-26

Blockchain publiqueBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

