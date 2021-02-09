BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Nom de la cryptomonnaieBADGER

ClassementNo.1009

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)13.29%

Offre en circulation20,120,773.89652998

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0.9581%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique89.50387575,2021-02-09

Prix le plus bas0.512064387553925,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

