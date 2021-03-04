BDP

Big Data Protocol: Powering a Liquid Marketplace for Commercially Valuable Data BDP Seed Pools: Emissions start around Saturday March 6th at 11 AM ET (block 11985974) and will last for 6 days for BDP, 3 months for bALPHA. Stakers earn 100% of the initial circulating supply of BDP (30% of total supply) and 100% of total supply of bALPHA.

Nom de la cryptomonnaieBDP

ClassementNo.2065

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,18%

Offre en circulation52 859 597,08827953

Offre maximale80 000 000

Offre totale64 923 252,85185185

Taux de circulation0.6607%

Date d'émission2021-03-04 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique15.00228273,2021-03-07

Prix le plus bas0.01474429158777362,2022-12-19

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

