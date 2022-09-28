BFT

The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences.

Nom de la cryptomonnaieBFT

ClassementNo.2166

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.52%

Offre en circulation28,772,500

Offre maximale100,000,000

Offre totale28,772,500

Taux de circulation0.2877%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.7131523790128653,2022-09-28

Prix le plus bas0.008904049261934482,2025-06-03

Blockchain publiqueBITCI

