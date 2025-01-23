BID

Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership.

Nom de la cryptomonnaieBID

ClassementNo.1138

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.21%

Offre en circulation273,300,124.899736

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.2733%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.31888185183104717,2025-01-23

Prix le plus bas0.014616026297016688,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

