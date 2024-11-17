BLUB

A Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean.

Nom de la cryptomonnaieBLUB

ClassementNo.3775

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale420,690,000,000,000

Offre totale420,690,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000251053799589,2024-11-17

Prix le plus bas0.000000003824754649,2026-01-01

Blockchain publiqueSUI

IntroductionA Dirty Fish in the Waters of the Sui Ocean.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.