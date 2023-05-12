BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Nom de la cryptomonnaieBOBO

ClassementNo.1009

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation66,134,444,313,649

Offre maximale69,000,000,000,000

Offre totale66,484,444,313,649

Taux de circulation0.9584%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000003496956583032,2024-06-12

Prix le plus bas0.00000000004584169,2023-05-12

Blockchain publiqueETH

