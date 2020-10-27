BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Nom de la cryptomonnaieBOND

ClassementNo.2154

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%3,01

Offre en circulation7.910.262,29101514

Offre maximale10.000.000

Offre totale10.000.000

Taux de circulation0.791%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique185.92532004,2020-10-27

Prix le plus bas0.0739386753495761,2025-12-28

Blockchain publiqueETH

IntroductionBarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.