BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

Nom de la cryptomonnaieBONE

ClassementNo.736

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.51%

Offre en circulation229,923,350.6228802

Offre maximale250,000,000

Offre totale249,999,401.82484713

Taux de circulation0.9196%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique41.67355339721391,2021-09-13

Prix le plus bas0.07700060425580126,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

