BOOST

BOOST, l’avenir de l’engagement entre marques et créateurs, s’appuie sur les bases établies par Alphabot et s’étend désormais à l’échelle mondiale. Avec le lancement de Pulse, notre plateforme InfoFi + Action Layer qui transforme l’attention en véritable croissance d’utilisateurs, nous faisons le lien entre un engagement authentique et une adoption mesurable. Boost réunit les plus grandes marques mondiales, des créateurs viraux et leurs communautés de manière transformative. Alphabot a déjà prouvé son évolutivité dans le Web3 avec plus de 7 millions d’utilisateurs inscrits et 1,56 milliard $ de récompenses distribuées. Désormais, l’écosystème Boost, entièrement propulsé par BOOST, va plus loin : il donne du pouvoir à des milliards d’utilisateurs, de marques et de créateurs, établissant un nouveau standard pour l’engagement social et on-chain.

Nom de la cryptomonnaieBOOST

ClassementNo.2581

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.25%

Offre en circulation173,449,030.65619063

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.1734%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.19261759528476227,2025-10-29

Prix le plus bas0.001118856612149633,2025-12-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.