BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Nom de la cryptomonnaieBST

ClassementNo.1892

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation61,474,323.87899891

Offre maximale100,000,000

Offre totale63,637,996.57594436

Taux de circulation0.6147%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9530040952157873,2024-03-28

Prix le plus bas0.02289506493963092,2025-12-07

Blockchain publiqueETH

IntroductionBlocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

