BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Nom de la cryptomonnaieBSV

ClassementNo.115

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)98.99%

Offre en circulation19,972,125

Offre maximale0

Offre totale19,972,125

Taux de circulation%

Date d'émission2018-11-09 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois88.3 USDT

Sommet historique491.6353891,2021-04-16

Prix le plus bas17.088449873743016,2025-12-19

Blockchain publiqueBSV

