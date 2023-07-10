BTC2

BTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Nom de la cryptomonnaieBTC2

ClassementNo.4469

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale21,000,000

Offre totale21,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.9009127795694282,2023-07-16

Prix le plus bas0.001932264593413596,2023-07-10

Blockchain publiqueETH

IntroductionBTC 2.0 token on the Ethereum chain represents a novel approach to combining the value and familiarity of Bitcoin with the versatility and functionality of the Ethereum ecosystem. This token aims to bridge the gap between the two leading cryptocurrencies, offering users the benefits of both worlds.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.