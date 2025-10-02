BTG

Openverse Network est un réseau hub de couche 0 (Layer-0) basé sur la technologie blockchain. En s’appuyant sur les frameworks blockchain existants, il introduit le concept d’un système « cross-chain entièrement ouvert basé sur des protocoles ». Il vise à « rendre le transfert de valeur (tokens/NFTs/messages) entre différentes blockchains et l’Internet traditionnel aussi simple que l’envoi d’un e-mail.

Nom de la cryptomonnaieBTG

ClassementNo.995

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)362.98%

Offre en circulation1,900,000

Offre maximale20,000,000

Offre totale20,000,000

Taux de circulation0.095%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique18.80127296990911,2025-10-24

Prix le plus bas3.477213386513058,2025-10-02

Blockchain publiqueBSC

