C98

Coin98 is a cross-chain liquidity protocol with a full suite of products including Coin98 Wallet, Coin98 Exchange and Coin98 Bridge. The Coin98 wallet is a non-custodial, multi-chain crypto wallet and gateway, built as an infrastructure to the multi-chain future.

Nom de la cryptomonnaieC98

ClassementNo.668

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.62%

Offre en circulation999,998,920

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-07-23 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.41624891,2021-08-25

Prix le plus bas0.01967551717346134,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

C98/USDT
Coin98
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (C98)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
