CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Nom de la cryptomonnaieCAKE

ClassementNo.79

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0002%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9,39%

Offre en circulation335 446 469,8435172

Offre maximale450 000 000

Offre totale348 929 107,8678151

Taux de circulation0.7454%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique44.18234972,2021-04-30

Prix le plus bas0.00023177,2020-09-29

Blockchain publiqueBSC

IntroductionPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.