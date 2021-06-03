CEL

Celsius Network is a regulated, SEC-compliant, lending platform that enables users to receive interest on deposited cryptocurrencies or take out crypto collateralized loans.

Nom de la cryptomonnaieCEL

ClassementNo.1961

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.59%

Offre en circulation37,720,111

Offre maximale0

Offre totale37,720,111

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique8.0232862,2021-06-03

Prix le plus bas0.019523616829639334,2025-12-18

Blockchain publiqueETH

