CERE

Cere Network is the Decentralized Data and Finance Cloud, built-in in alignment with Polkadot, bringing data interoperability to businesses and consumers.

Nom de la cryptomonnaieCERE

ClassementNo.1673

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation6,939,923,952

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.6939%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.48141058659287334,2021-11-08

Prix le plus bas0,2021-11-08

Blockchain publiqueETH

